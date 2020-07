Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu’elle gère, a acquis deux immeubles de bureaux à « Amsterdam-Noord », auprès des promoteurs Néerlandais Being et COD, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement. La construction a débuté en juillet 2020 et la livraison est prévue en fin d’année 2021.

L’ensemble immobilier développe 9800 m² environ, répartis en 7000 m² pour Max et 2800 m² pour Moore. Les bâtiments seront partiellement connectés et offriront 90 places de parking extérieures et un garage à vélos intérieur.

Ce programme répond à des critères environnementaux exigeants et vise une certification BREEAM Excellent. Les immeubles seront équipés de panneaux solaires sur les toits et les façades et le principe de géothermie sera utilisé pour chauffer et refroidir les bâtiments, en récupérant directement l’énergie du sol. La végétation est un marqueur fort des deux bâtiments qui offriront des terrasses et des jardins d’hiver à double hauteur.

Max & Moore est situé dans une ancienne zone industrielle au cœur de Buiksloterham, un quartier mixte animé sur les rives nord de l’IJ d’Amsterdam. Situé sur le front de mer, son design contemporain est en parfait accord avec l’esprit du quartier. Les immeubles sont facilement accessibles par l’autoroute A12 ; le métro et le ferry relient les bâtiments à la gare centrale, située à 2 km de centre-ville.

Jean-Marc Coly, Directeur Général d’Amundi Immobilier déclare : « Nous consolidons notre exposition aux Pays-Bas avec cette nouvelle acquisition à Amsterdam dans un secteur central et novateur sur le plan environnemental. Elle s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification européenne et répond à nos critères d’analyse ESG. »

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été conseillée par L’Etoile Properties (conseil à l’acquisition), Rutgers&Posch (conseil juridique) et Drees&Sommer (auditeur technique).