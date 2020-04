D’une superficie de 11 529 m² répartis sur 6 étages (10 783 m² de bureaux, 652 m² de commerces en rez-de-chaussée, et 94 m² d’archives), l’immeuble qui dispose également de terrasses et d’un garage souterrain de 147 places, est loué à dix locataires.

Construit en 2018, « Nowogrodzka Square » est certifié « BREEAM Excellent ». Ses qualités environnementales et architecturales ont été récompensées par les prix « Meilleur immeuble de bureaux » et « Grand Prix spécial du jury d’architecture 2019 » décernés par la ville de Varsovie.

Très bien situé, à quelques minutes du Palais de la Culture et des Sciences, symbole de la ville et à proximité immédiate de la Gare Centrale et du grand centre commercial « Zlote Tarasy »,

l’immeuble est visible depuis l’avenue Jerozolimskie, l’une des artères principales de la ville.

Jean-Marc Coly, Directeur général d’Amundi Immobilier déclare « Avec l’acquisition à Varsovie de cet actif récent, sécurisé et bien localisé, nous réalisons notre entrée sur le marché de l’immobilier d’entreprise polonais. Cet immeuble récompensé et labellisé vient compléter notre portefeuille d’actifs core et core+ tout en illustrant notre diversification à l’international ».

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été conseillée par CMS, Knight Frank, Sentient et Crido.