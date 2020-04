L’entrepôt est entièrement loué à la société allemande Zalando, leader européen du prêt-à-porter en ligne présent dans 17 pays européens. Zalando occupe l’entrepôt depuis sa livraison en septembre 2016 dans le cadre d’un bail à long terme.

Situé à moins de 50 km de la ville de Strasbourg (France) et livré en 2016, l’entrepôt qui détient le label « Gold Energy Efficient » (BREEAM VERY GOOD) est une référence pour le secteur de la logistique en matière de qualité de construction, de flexibilité et de performances environnementales.

Jean-Marc Coly, Directeur général d’Amundi Immobilier déclare « Nous sommes ravis de cette nouvelle transaction dans le secteur de la Logistique. Elle s’inscrit dans la stratégie de diversification des actifs et de développement à l’international portée par Amundi Immobilier. »

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été conseillée par le Groupe Panhard, Norton Rose Fullbright, Dreese and Sommer, Sintéo et CBRE.