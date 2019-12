« One Twenty – Allianz Tower » est un immeuble « core » d’une surface de bureaux de 19 000 m² répartis sur 20 étages entièrement loué au groupe Allianz. La tour fait actuellement l’objet d’une rénovation. A la livraison, prévue pour le 1er juin 2020, l’immeuble sera conforme aux normes énergétiques les plus élevées et disposera d’un auditorium, d’un restaurant d’entreprise et de 207 places de parking en sous-sol.

Idéalement située au cœur du quartier d’affaires, « One Twenty - Allianz Tower » se trouve au pied du métro, à deux stations de la gare centrale.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle transaction à Rotterdam qui renforce notre présence européenne et s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification au travers d’actifs de qualité. La tour One Twenty - Allianz est très bien localisée, entièrement rénovée et louée à un locataire de renom offrant des revenus immédiats et sécurisés sur le long terme. » déclare Jean-Marc Coly, Directeur Général d’Amundi Immobilier.

Dans le cadre de cette acquisition, Amundi immobilier a été conseillée par L’Etoile Properties en tant que conseil à l’acquisition, BOAG en tant que conseil technique et le cabinet d’avocat Greenberg Traurig.