D’une surface locative totale d’environ 23 000 m², le complexe se compose d’un immeuble de sept étages et d’un immeuble de neuf étages qui ont fait l’objet d’une première rénovation entre 2007 et 2008 et d’une deuxième entre 2012 et 2014. Parmi leurs principaux locataires, figurent la Deutsche Bank, la Banque mondiale et la société de conseil ICF. Les immeubles sont pratiquement entièrement loués avec un taux d’occupation de 98%.

Le Marnix est idéalement situé dans le quartier d’affaires Léopold de Bruxelles, à proximité du Parlement européen. Il offre des liaisons directes avec les réseaux de métro et de chemin de fer.

"Avec l’acquisition de Marnix, nous réalisons notre première transaction en Belgique. Celle-ci s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’exposition aux principaux pays européens" commente Jean-Marc Coly, Directeur Général d’Amundi Immobilier.

Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier a été conseillée par Cushman & Wakefield pour la due diligence commerciale, Loyens & Loeff pour la due diligence juridique et fiscale, et conjointement avec Gide Loyrette Nouel pour le montage, Axxio pour la due diligence technique et PricewaterhouseCoopers pour la due diligence financière. Le conseil principal pour cette acquisition était Hannover Leasing, qui fait partie du groupe CORESTATE Capital.