Situé en plein cœur du centre-ville de Metz, à 4 km du Technopôle et à 5 km du Parc des expositions, le Mercure Metz Centre, classé 4 étoiles, offre 112 chambres, trois salles de conférence modulables pour les séminaires d’entreprises ou les réunions professionnelles avec une capacité d’accueil maximale de 240 personnes ainsi qu’un restaurant. Grâce à son emplacement géographique et à son organisation, cet hôtel séduit aussi bien une clientèle d’affaires qu’une clientèle familiale et touristique. L’hôtel a été rénové entre 2014 et 2015 afin de dynamiser son image et mieux s’adapter aux différentes périodes d’activité et aux différentes clientèles. L’acquéreur, Heintz Hôtels, groupe régional, dispose d’une dizaine d’établissements dans la région et de plusieurs projets hôteliers en développement.

François Lombard, Gérant d’Altur Investissement, commente : « Sous l’impulsion de Turenne Hôtellerie, qui a effectué un remarquable travail de rénovation et d’optimisation de la gestion, la cession de cet actif permet à Altur Investissement de concrétiser sa stratégie de diversification de ses actifs et de création de valeur. Début 2019, Altur Investissement a confirmé sa confiance et ses ambitions sur le secteur de l’hôtellerie, en accompagnant l’équipe de Turenne Hôtellerie pour la levée du fonds Turenne Hôtellerie 2. Toujours en partenariat avec Turenne Hôtellerie, Altur Investissement aura l’opportunité d’investir dans de nouveaux actifs hôteliers dans les prochains mois. »

Sarah Carbonel, Directrice d’investissement de Turenne Hôtellerie, indique : « Le Mercure Metz Centre**** symbolise notre stratégie d’investissement : nous accompagnons dans leur transformation et leur rénovation des hôtels implantés dans les grandes agglomérations françaises afin de leur donner un nouveau souffle et de dynamiser leur activité. Nous sommes ravis de cette opération avec le groupe Heintz Hôtels qui partage la même vision du développement hôtelier que nous et va permettre à cet établissement de maintenir sa position d’hôtel de référence à Metz. »