Le portefeuille est composé de 12 immeubles nouvellement construits totalisant plus de 280 unités résidentielles et offrant une superficie locative nette de plus de 7 500 m². Tous les immeubles sont situés dans le quartier Tokyo 23 Wards et se trouvent en moyenne à 6 minutes de la gare la plus proche. En outre, tous les actifs seront dotés des équipements clés. L’acquisition sera finalisée une fois les immeubles achevés et, conformément à la stratégie d’AREAP JMF I, Allianz Real Estate a l’intention de louer et entretenir ces actifs pour les conserver à long terme.

Créé en décembre 2021, AREAP JMF I est un fonds fermé qui investit principalement dans des immeubles résidentiels nouvellement construits dans les quatre grandes villes du Japon : Tokyo, Osaka, Nagoya et Fukuoka. Le fonds dispose actuellement d’un engagement total en capitaux propres de 750 millions de dollars américains, Ivanhoé Cambridge et les sociétés du groupe Allianz ayant chacune engagé 250 millions de dollars. Une fois entièrement investi, le fonds aura une capacité d’investissement d’environ 2 milliards de dollars américains en valeur brute.

Daisuke Noguchi, responsable du Japon d’Allianz Real Estate pour l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Ce portefeuille constitue la première acquisition d’AREAP JMF I et confirme notre conviction quant à l’attractivité du secteur résidentiel japonais, qui continue d’être soutenu par des tendances séculaires telles que l’urbanisation rapide. À l’avenir, nous continuerons de cibler des actifs de qualité dans ces quatre grandes villes du Japon. Nous donnerons également la priorité à l’utilisation des énergies renouvelables, à la mise en œuvre de baux verts, aux certifications vertes et à d’autres initiatives connexes conformément à l’engagement indéfectible de nos investisseurs en matière d’ESG. »

Laurent Fischler, responsable des investissements pour l’Asie-Pacifique chez Ivanhoé Cambridge, a ajouté : « Nous nous réjouissons de cette première acquisition d’un portefeuille qui répond pleinement aux critères de sélection du fonds et renforce notre stratégie ambitieuse de diversification au Japon en Asie-Pacifique. Sur un marché où la hausse des loyers a entraîné un manque de propriétés accessibles et bien situées, ce projet apportera une nouvelle solution, avec des bénéfices en termes de régénération urbaine et d’amélioration de l’expérience des occupants. »