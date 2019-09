La Fashion Week a lieu du 23 septembre au 1er octobre 2019 et accueille les adeptes de la mode venant du monde entier, qui logeront, pour la plupart, dans un logement Airbnb. Les Airbnb attirent plus de clients que les hôtels.

Les logements Airbnb dans les endroits très prisés comme les Champs-Elysées (8ème arrondissement) profitent d’une augmentation de 30% pendant la semaine de la Fashion Week. Malgré les lieux de défilés tenus secrets, quels sont les endroits qui rapportent le plus pendant la Fashion Week avec un logement Airbnb ?

A Paris, le revenu moyen par nuit est de 100€ pour un hôte Airbnb. Pendant les grands événements, les revenus moyens d’un propriétaire Airbnb augmentent significativement : jusqu’à 200€ en moyenne pour une nuit. La Fashion Week de Paris en est un exemple.

GuestReady, leader de la gestion Airbnb en France, s’est intéressé à un grand événement dans le monde de la mode, la Fashion Week de Paris, attirant les adeptes de la mode du monde entier. Il s’agit d’une période très rentable pour les propriétaires d’Airbnb. GuestReady a étudié combien ils peuvent gagner selon les zones de Paris les plus attractives pendant la Fashion Week en mettant leur appartement en location sur des plateformes comme Airbnb, Booking.com et HomeAway.

Pendant la Fashion Week, les propriétaires Airbnb profitent d’une augmentation de leurs revenus de location dans les endroits les plus courus de la capitale. Proximité d’un grand hôtel 5 étoiles où les modèles logeront ; d’un restaurant prestigieux ou d’un club privé parisien ; ou encore d’un monument qui accueillera très certainement un défilé de haute couture... un logement Airbnb répondant à l’un de ces critères a de grande chance d’attirer les voyageurs.

Les arrondissements de Paris où les revenus seront les plus élevés sont le 8ème (le revenu moyen par hôte pendant la Fashion Week est de 1 650€), le 7ème (1 500€), le 1er (1 450€) et le 6ème (1 400€). Les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 9ème et 16ème arrondissements seront également très rentables pour les hôtes, avec un revenu moyen allant de 1 000€ à 1 300€ pendant la Fashion Week.

Dans le 8ème arrondissement, les propriétaires peuvent espérer recevoir jusqu'à 230€ en une nuit en louant sur Airbnb. Il s'agit certainement de l'arrondissement le plus en vogue à cette période car on y trouve certains lieux les plus attractifs de la Fashion Week comme les Champs-Elysées, le Grand Palais, la Place de la Concorde, et des hôtels prestigieux (George V, Le Bristol, Royal Monceau). D'ailleurs, GuestReady aide les propriétaires à calculer leurs revenus pendant la Fashion Week en prenant en compte des facteurs tels que l'emplacement, la taille et les équipements, grâce à sa calculatrice de revenus locatifs.

Pierre Rouleau, Directeur Général France chez GuestReady, commente : "À Paris, la réglementation limite la mise en location saisonnière de votre bien à 120 jours. Il faut donc bien choisir les périodes auxquels vous souhaitez mettre votre bien sur Airbnb. Pour maximiser vos gains, les grands événements à Paris attirent beaucoup de personnes du monde entier, et les revenus sont ainsi augmentés. La Fashion Week parisienne en est un bon exemple."

Pour comprendre pourquoi Airbnb a du succès pendant la Fashion Week, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Les adeptes de la haute couture sont à la recherche d’espaces supplémentaires pour ranger leurs affaires de mode. Sur l’aspect financier, il est plus avantageux pour eux de loger dans un Airbnb que dans un hôtel. En moyenne, une nuit à Paris coûte 241€. Enfin, les modèles et les voyageurs aiment se sentir plus locaux en logeant dans un appartement parisien.

Des grands événements comme la Fashion Week sont des moments propices à la location car le taux d’occupation est plus élevé, et très rentables pour les propriétaires d’un logement Airbnb. Leurs revenus journaliers sont significativement plus élevés que sur une période moins attractive de l’année. En effet, pendant la Fashion Week, les locations Airbnb à Paris représente un revenu total de 45 Millions d’Euros. En temps normal, pour une même période à Paris (soit 9 nuits), celui-ci est de 35 Millions d’Euros, ce qui fait donc une différence de 10 Millions d’Euros.