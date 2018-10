Localisée rue Maurice Moissonnier à Vaulx-en-Velin (69), l’opération bénéficie d’une excellente situation stratégique, avec à son pied le pôle multimodal de transport (Tram T3, Métro A, Rhônexpress, en liaison directe à 15 minutes de la gare de la Part Dieu et 20 minutes de l’Aéroport Saint Exupéry), profitant aussi de la mixité urbaine et des infrastructures environnantes de l’un des quartiers les plus dynamiques de la métropole.

Le futur immeuble, dont la livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2020, fait partie d’un ensemble mixte, l’ilot KARRE, développé par ICADE, qui intègre également un autre bâtiment tertiaire de 10 130 m² ainsi que 2 immeubles de logements articulés autour d’un espace vert de 2 700 m² inspiré des concepts de parc habité. Intégrant un jardin végétalisé privatif de 600 m², il proposera 82 places de parking sur 2 niveaux de sous-sol.

Conformément à la stratégie d’Affine en matière d’acquisition d’immeubles neufs et labellisés, et à celle d’ICADE en matière de développement durable, l’immeuble sera certifié HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent et labellisé Effinergie+.

Promouvant mixité et hyper-connectivité, le Carré de Soie constitue un quartier en plein développement autour d’un hub de transport performant, ayant pu attirer de grands utilisateurs (Technip, Alstom, Adecco, Véolia, Atos...). Il bénéficie de nombreuses infrastructures et services dédiés à ses habitants : un pôle tertiaire de référence de plus de 100 000 m², une offre hôtelière de proximité, un pôle de loisirs et de commerce de plus de 60 000 m² réunissant grands magasins, cafés-restaurant, multiplex de cinéma, parcs, centre nautique, hippodrome. Manifestations culturelles, artistiques ou sportives en font un quartier de destination et de vie particulièrement dynamique.

« Cette nouvelle acquisition traduit la volonté d’Affine de poursuivre le recentrage de son patrimoine vers des actifs récents et labellisés et notre ambition de participer au développement urbain des métropoles régionales. Elle constitue par ailleurs l’une des dernières opportunités d’implantation au cœur de ce quartier très attractif », commente Matthieu Evrard, Directeur Général d’Affine.

« Cette vente confirme l’attractivité du Carré de Soie et marque l’aboutissement de l’ilot KARRE, initié depuis plusieurs années par ICADE. Nous sommes heureux de contribuer à la transformation et au développement dynamique de ce secteur reconnu de la Métropole de Lyon », déclare Laurent DOYAT, Directeur régional Tertiaire d’Icade.

Cette transaction a été conseillée par BNP Paribas Real Estate. Les notaires représentant le vendeur et l’acheteur sont respectivement Maître Nathalie Bailly de l’étude Alcaix & Associés et Maître Olivier Trichet de l’étude Haussmann.