Situé sur les hauteurs de la plus belle avenue du monde et à deux pas de l’Arc de Triomphe, le 123 Champs-Elysées est une adresse prestigieuse et l’un des plus beaux immeubles indépendants de l’Avenue.

Derrière sa façade haussmannienne, le 123 Champs-Elysées développera une surface de près de 3.900 m² dont 1.900 m² de commerces et 2.000 m² de bureaux. Les surfaces dédiées au commerce sont organisées sur 4 niveaux et bénéficieront d’une terrasse intérieur végétalisée. Les espaces de bureaux entièrement restructurés disposeront d’une grande flexibilité d’aménagement et d’une terrasse sur le toit d’une vue exceptionnelle, une rareté appréciable sur les Champs-Elysées.

La direction de cette restructuration est confiée à Retfund, filiale de Aerium dédiée à la maîtrise d’ouvrage des opérations de développement et de valorisation d’actifs immobiliers en Europe. Les travaux vont durer 24 mois et seront terminés au quatrième trimestre 2020. Le projet de restructuration représente un investissement de plus de 50 M€ HT financés par la banque Natixis.

« Aerium poursuit activement la valorisation de ses actifs prime en France et en Europe. La collaboration avec les grands experts et leaders du secteur, tels que Simonetti-Malaspina & Associés, Volume abc, Artelia et Dumez (groupe Vinci), est un vrai gage de réussite pour assurer la qualité et l’excellence recherchées dans la restructuration de cet immeuble exceptionnel et emblématique », déclare Anthony Khoi, président de Retfund et Aerium France.

L’ensemble est en cours de commercialisation, le mandat ayant été confié à JLL, CBRE et Savills.