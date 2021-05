Advenis Résidences, spécialisée dans la gestion de résidences étudiantes, étend son maillage national et a inauguré sa dernière réalisation à Houilles dans les Yvelines (78). Après Maison Blanche et Lumi’Air Study à Lille, Rennes Centre, Montpellier Mairie et Montpellier Le Gabriel, « Houilles Gares » est ainsi la 6ème résidence étudiante d’Advenis Résidences qui poursuit son développement sur ce marché. Pour soutenir cette dynamique, Alexandre Richet vient d’être nommé Directeur d’Exploitation d’Advenis Résidences.

85 logements étudiants idéalement placés dans les Yvelines

« Houilles Gares », située 3 rue Robespierre, se compose de 85 logements étudiants ou de courte durée, répartis en 79 studios et 6 deux pièces, entièrement meublés et prêts à être habités.

Résidence de dernière génération basse consommation construite avec des matériaux de qualité, elle propose des espaces fonctionnels et des services para hôteliers pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions : internet à très haut débit, système de vidéosurveillance, laverie connectée, salle de coworking, cafétaria, distributeur de boissons, stationnement vélo et parking.

« Houilles Gares » bénéficie d’une localisation idéale pour les déplacements en Ile-de-France puisqu’elle est située à 2 pas des transports en commun RER et bus, avec des liaisons directes vers Paris, La Défense, les pôles universitaires de Nanterre, Cergy ou Paris. En outre, l’offre en commerces et services à proximité est très importante et diversifiée. Un objectif ambitieux : 10 résidences sous gestion d’ici 2024

Depuis sa création en 2012, Advenis Résidences (anciennement Realista Résidences) poursuit son développement partout en France au rythme d’une à deux ouvertures de résidences étudiantes par an, renforçant ainsi sa notoriété et son savoir-faire sur ce marché de niche.

Fort de ces succès, Advenis Résidences mise sur la poursuite de cette dynamique et compte ouvrir quatre nouvelles résidences ces trois prochaines années afin d’atteindre son objectif de 10 résidences sous gestion en 2024.

« Nous sommes fiers de la poursuite du développement d’Advenis Résidences et nous comptons continuer particulièrement à investir sur le marché des résidences services, dont celles à destination des étudiants, ces prochaines années avec des biens de qualité, tant par leur emplacement que par le niveau des services offerts », déclare Rodolphe Manasterski, Directeur général délégué d’Advenis.

Pour soutenir cette ambition, Alexandre Richet a été nommé Directeur d’Exploitation d’Advenis Résidences.

Alexandre Richet fait partie du Groupe Advenis depuis plus de 31 ans. Auparavant il était responsable de l’animation commerciale chez Ageas. Chez Advenis, Alexandre a notamment occupé le poste de Directeur des Achats & Frais Généraux et s’est chargé du suivi de tout le parc immobilier du groupe.