La SCPI Renovalys n°7 a pour objectif la constitution d’un patrimoine locatif intégrant principalement des immeubles ou parties d’immeubles d’habitation anciens à restaurer situés dans les grandes métropoles régionales françaises (exemples : Lyon, Bordeaux, Lille, Montpellier, Marseille, …). Le souscripteur de parts de Renovalys N°7 investit ainsi dans l’immobilier ancien et peut donc se constituer indirectement un patrimoine immobilier de qualité.

« La SCPI Renovalys N°7 permet aux investisseurs d’acquérir indirectement des immeubles dotés de véritables qualités architecturales et situés dans des emplacements de choix », commente Jean-François Chaury, directeur général d’Advenis REIM. « Les investisseurs participent ainsi à la préservation d’un patrimoine immobilier de qualité. Cette nouvelle SCPI s’inscrit dans la continuité de notre expertise reconnue et de notre savoir-faire dans les offres de déficit foncier et de réhabilitation d’immobiliers anciens en France. Elle témoigne de notre capacité à sélectionner des immeubles anciens dans de grandes métropoles régionales, à organiser des travaux de réhabilitation et à gérer un parc important d’immobiliers anciens. »

Les porteurs de parts de la SCPI Renovalys n°7 bénéficient, en outre, du régime fiscal de droit commun dit du « déficit foncier ». Ce dispositif permet aux souscripteurs d’imputer les déficits fonciers générés par les travaux de rénovation, sans aucune limite sur leurs revenus fonciers existants et sur le revenu global à hauteur de 10.700 euros par an. Pour les contribuables ne disposant pas de revenus fonciers, le déficit s’impute directement sur le revenu global dans la limite de 10.700 euros par an. De plus, le mécanisme du déficit foncier relevant du droit commun n’entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales. En contrepartie de l’avantage fiscal, la durée recommandée de conservation des parts est de 16 ans.

La SCPI Renovalys n°7 s’adresse particulièrement aux investisseurs ayant des revenus fonciers positifs et imposés à une tranche marginale élevée. Elle s’adresse également aux investisseurs qui souhaitent se constituer un patrimoine indirect de biens immobiliers anciens.

Le montant initial de souscription est fixé au minimum à 2 parts de 5.000 euros, soit 10.000 euros. La durée recommandée de détention des parts de la SCPI est de 16 ans à compter de la date de souscription. Les souscriptions à la SCPI Renovalys N°7 seront closes le 31 décembre 2020.

La gamme Renovalys

La SCPI Renovalys n°7 vient enrichir la gamme Renovalys de SCPI fiscales d’Advenis REIM, la société de gestion du groupe Advenis. Comme l’ensemble de la gamme, Renovalys n°7 est distribuée par Advenis Gestion Privée, les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les partenaires bancaires du groupe Advenis.

« Présent de longue date sur ce segment de marché, Advenis REIM gère aujourd’hui un portefeuille d’immobilier ancien de plus de 150 millions d’euros de capitalisation qui est composé de plus de 330 logements anciens (31/12/2018) », indique Jean-François Chaury.

Caractéristiques de la SCPI Renovalys n°7 :