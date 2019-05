Advenis REIM, la société de gestion du groupe Advenis, annonce aujourd’hui le lancement d’Elialys, une SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe de Sud (Italie, Espagne, Portugal). Quatre ans après la création de la SCPI Eurovalys, principalement investie en Allemagne, la société poursuit sa stratégie de diversification européenne.

Les pays du Sud comme l’Espagne et le Portugal, voient leur situation économique et démographique s’améliorer nettement : le taux de chômage a engagé une large décrue depuis 2013 en Espagne passant de 26% à 14,7 % et au Portugal de 16% à 6,6% à fin 2018 (chiffres de l’OCDE, variation entre 2013 et 2018).

La SCPI Elialys investira dans les métropoles qui bénéficient de ce fort dynamisme économique et démographique (croissance 2018 vs 2017) comme Madrid +1,3 %, Barcelone +0,7%, Lisbonne + 0,5 %.

Pour l’année 2019, la SCPI Elialys privilégiera les investissements en immobilier de bureaux, en France, dans les capitales et les grandes métropoles régionales d’Europe du Sud qui bénéficient d’une forte croissance depuis la crise économique de 2008 (baisse du chômage, croissance démographique, hausse du prix de l’immobilier et des loyers de bureaux…). La profondeur du marché immobilier tertiaire en Europe du Sud avoisine les 50 milliards de transactions [1], signe d’un secteur immobilier dynamique et source d’opportunités d’investissements importante pour la société de gestion.

A l’instar d’Eurovalys, la SCPI Elialys ciblera des actifs avec des locataires de qualité et des baux fermes de longues durées, ce qui permettra d’apporter une régularité de revenus sur le long terme.

Pour Jean-François Chaury, Directeur Général d’Advenis REIM, il faut saisir l’opportunité de l’augmentation de la demande placée de bureaux dans les villes de Paris, Madrid et Lisbonne qui concentrent à elles-seules près d’un tiers de la demande placée en Europe (près de 3,3 M de m2) : « Conscient des évolutions économiques et démographiques en Europe, la Société Advenis REIM veut concentrer ses nouveaux investissements dans les grandes métropoles économiques européennes qui profitent à plein des retombées positives liées à leurs attractivités. Pour ce faire, Advenis REIM s’appuie sur la connaissance du marché immobilier de Bureaux du groupe Advenis depuis 20 ans en Europe, principalement en France et en Allemagne ainsi que sur l’intégration de toute la chaîne de valeur immobilière au sein du groupe : l’investissement, le financement, le property et le facility management, l’Asset Management et la transaction. Ainsi, la SCPI d’entreprise Elialys est proposée aux investisseurs dans le cadre de la diversification de leurs actifs immobiliers avec une thématique géographique sur les pays d’Europe du Sud qui bénéficient depuis plusieurs années d’un contexte économique favorable sur le marché de l’immobilier tertiaire. »

Le nom Elialys, issu du grec moderne, fait référence à l’olivier, symbole de paix, que l’on retrouve dans les principaux pays où Advenis REIM investira : l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France.