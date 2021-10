ALTIXIA REIM a acquis le 15/10/2021, pour le compte de sa SCPI ALTIXIA CADENCE XII, un actif mixte à usage de bureaux, activités et entrepôts, situé au sein de la zone d’activités économiques de Paris-Est qui s’étend entre les communes de Croissy-Beaubourg, Lognes et Emerainville et qui compte plus de 200 entreprises nationales et internationales.

Cet ensemble immobilier, construit en 1980, édifié sur un terrain d’une superficie de 22 818 m², comprend 3 corps de bâtiments adjacents et communicants, d’une superficie totale de 10 362 m². Cet actif est équipé d’un parking extérieur d’environ 200 places et dispose d’une possibilité d’extension de 50 places supplémentaires.

L’actif est occupé à 100 % par la société Carestream Dental, spécialisée dans la fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électro médicaux et électro thérapeutiques, dans le cadre d’un bail commercial 6/9/10 renouvelé au 01/01/2020.

Montant de l’acquisition : env. 7.95 M d’€ acte en mains,

Rendement* : 6,47% AEM.

Alexander Breiding Directeur des Investissements : « Cette acquisition s’inscrit dans notre volonté de poursuivre la diversification du patrimoine de la SCPI ALTIXIA CADENCE XII et nous permet d’investir dans un actif abritant le siège social d’une société présente sur le site depuis plus de 25 ans. Par ailleurs, cet ensemble bénéficie d’un emplacement de qualité dans une zone dynamique bénéficiant d’une excellente desserte routière. »