Ces actifs jusqu’à présent en contrat de location auprès de ses partenaires stratégiques Crédit Agricole Assurances et Amundi Immobilier agissant en tant qu’Asset Manager sont : le Novotel Paris Centre Gare Montparnasse (199 chambres), le Sofitel Lisboa Liberdade (163 chambres), le Pullman Madrid Airport Feria (179 chambres) et le Mercure Brussels Airport (120 chambres). Ces acquisitions sont accompagnées de programmes de rénovation ambitieux qui s’inscrivent dans la stratégie de repositionnement et de création de valeur portée par AccorInvest.

« Cette opération s’inscrit dans notre stratégie d’acquisition des murs des hôtels que nous exploitons dans les principales capitales européennes et ainsi bénéficier intégralement de la création de valeur que nous délivrons au travers de l’exploitation hôtelière et de nos ambitieux programmes de rénovation », explique Arnaud Beaulieu, Directeur des investissements de AccorInvest. « Au-delà d’une politique sélective de rénovation, AccorInvest mène une stratégie active d’acquisition et cherche à se renforcer en Europe dans les segments économique et milieu de gamme. » ajoute-t-il.