Le Groupe Gambetta, pionnier de l’innovation sociale et du logement coopératif, propose via l’OFS « La Foncière Coopérative de la Région PACA » la première opération en Bail Réel Solidaire (BRS) dans la région PACA. Ce nouveau dispositif a pour objectif de faciliter l’accession à la propriété des ménages les plus modestes.