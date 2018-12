Le projet a débuté il y a 5 ans, après qu’AXA IM - Real Assets ait identifié le potentiel de l’actif en vue d’une reconversion, et ait confié à Pitch Promotion une mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée complète. Antérieurement à usage de bureaux, cette tour de grande hauteur des années 70 est aujourd’hui transformée en un hôtel offrant 249 chambres et exploité sous la marque Courtyard by Marriott.

Entièrement redessinée par Studios Architecture, l’aménagement et le design intérieur de la tour s’inspirent de l’histoire du quartier tout en incarnant l’avenir.

Les lignes de la façade, influencées par l’architecture d’origine, ont été épurées pour donner à l’édifice une image plus fluide et intemporelle et mieux l’inscrire dans son environnement métropolitain. Alliant béton fibré et verre, la tour est parcourue sur toute sa hauteur de filets lumineux qui font écho aux voies de chemin de fer avoisinantes et jouent avec les éclairages des fenêtres des chambres.

La double hauteur, créée pour le lobby avec son mur végétal, ainsi que la grande façade vitrée laissent pénétrer la ville dans le bâtiment. Un couloir immersif permet d’accéder au bar et restaurant, imaginé comme un atelier parisien sous une longue verrière à l’esprit industriel. Une installation monumentale « Vortex » d’Etienne Rey, flotte au-dessus du bar sous la verrière.

Au premier étage, un centre de conférence a été conçu autour du puits de lumière de la verrière. Les architectes se sont inspirés pour sa réalisation des innovations en matière d’environnement de travail « workplace » : partage d’espace, salle commune avec restauration, équipements technologiques et multiples typologies d’espaces de travail.

Le travail de la façade a permis l’abaissement des allèges des fenêtres pour offrir aux chambres des vues exceptionnelles sur les monuments les plus emblématiques de Paris et sur la Seine.

« Cet important programme de redéveloppement de la Tour Paris Lyon représente l’aboutissement de quatre années de travail et démontre la position d’AXA IM - Real Assets comme l’un des experts en gestion et suivi de projets de développement immobiliers les plus actifs en Europe. Nous sommes heureux d’avoir livré ce nouvel hôtel phare dans l’un des lieux emblématiques de Paris » commente Nathalie Charles, Head of Development & European country teams, chez AXA IM - Real Assets.

« C’est la 1ère transformation d’un immeuble de bureaux de grande hauteur en hôtel sur Paris intramuros. La nouvelle symbolique architecturale se traduit par celle d’une restructuration complexe de haut vol. Cette opération de réhabilitation menée par Pitch Promotion pour le compte d’AXA IM - Real Assets confirme la reconnaissance de son savoir-faire par les grands donneurs d’ordre, notamment dans le domaine de l’hôtellerie restauration » indique Christian Terrassoux, Président Fondateur de PITCH PROMOTION.

« Nous sommes ravis d’installer la marque Courtyard au cœur de la capitale française, avec cette nouvelle adresse bénéficiant d’un emplacement exceptionnel, au centre de Paris. La proximité de l’hôtel avec le plus grand incubateur de start-up au monde est idéale pour les clients de Courtyard ; des profils passionnés qui souhaitent poursuivre leurs ambitions personnelles et professionnelles lorsqu’ils voyagent » analyse John Licence, Vice President Premium and Select Brands Europe at MARRIOTT INTERNATIONAL.

« Nous sommes fiers de ce projet qui nous a permis de renforcer nos savoir-faire d’entreprise leader en hôtellerie par d’ingénieux procédés et d’industrialisation et de préfabrication. Il démontre notre capacité à réinventer notre métier au bénéfice des clients d’AXA IM - Real Assets, Pitch Promotion et MARRIOTT grâce à la confiance, le respect et l’écoute. » explique Alain Tayar, Directeur Général adjoint de BOUYGUES BATIMENT ILE DE France RENOVATION PRIVEE.