Cette nouvelle opération majeure, portée par AXA IM Alts pour le compte de ses clients et Redman, se définit comme un projet de société participant à renouveler la ville. Développé sur un ancien site industriel, le projet a permis à la ville de Clichy de se réapproprier un vaste espace urbain, connecté et ouvert sur la ville, et vise à devenir l’un des plus grands bâtiments bas carbone de France.

Situé au cœur d’un territoire en pleine mutation à quelques minutes de la porte de Clichy et du Tribunal judiciaire de Paris (17ème), BLACK préfigure le devenir de ce quartier de Clichy vers une urbanité rayonnante. Articulé autour de programmes résidentiels, tertiaires et culturels, des commerces et des services, le projet s’inscrit dans une approche de mixité des fonctions.

BLACK proposera ainsi à ses utilisateurs un lieu de travail engagé, vivant et créatif. Se positionnant comme une réalisation biophile en termes d’aménagement et de design, BLACK totalisera près de 50 000 m2 d’espaces de travail flexibles en deux bâtiments indépendants privilégiant les ouvertures vers l’extérieur et notamment le Parc des Impressionnistes. BLACK pourra ainsi accueillir jusqu’à 4 100 collaborateurs pour une multiplicité de modes collaboratifs avec près de 10 000 m2 d’espaces extérieurs, jardins, balcons et terrasses. Le projet milite également pour les mobilités écologiques avec une situation favorisant les transports en commun et un local dédié aux vélos de près de 1 000 m2.

Alors que les travaux viennent de démarrer, la cérémonie de Pose de la Première Pierre se déroulera le 17 novembre prochain, en présence de Rémi Muzeau, Maire de Clichy.

BLACK intègre les questions environnementales et sociales, en s’inscrivant dans la politique de dynamisation et d’écologie de la Ville de Clichy. Répondant aux nouveaux modes de vie des citadins comme aux enjeux sociétaux et climatiques, BLACK a été imaginé par le cabinet Emmanuel Combarel Dominique Marrec Architectes. Le projet, dont la livraison est attendue pour fin 2023, favorise largement les échanges entre intérieur et extérieur ce qui constitue un élément essentiel pour le bien-être de ses occupants. Le patrimoine végétal du site et le lien avec le Parc des Impressionnistes jouent un rôle essentiel dans ce projet structuré autour de l’horizontalité facilitant les échanges et les déplacements, la diversité des ambiances et des volumes. Des dispositions spécifiques sont prises en compte afin de contrôler la qualité de l’air. Black vise ainsi les certifications BBCA, BREEAM, Biodivercity, HQE, E+C-, Osmoz, R2S et WiredScore. « Au-delà de l’opération immobilière, Black est un véritable projet de société revendiquant une nouvelle approche de la création urbaine. Engagé et responsable, tant dans sa conception que dans sa réalisation et son exploitation, il intègre concrètement l’ADN extrêmement engagé de notre société en matières environnementale et sociétale et constituera un vecteur de communication fondamental pour ses futurs utilisateurs. Ainsi, nous avons placé l’humain et le vivant au cœur de toutes nos réflexions et tous nos choix, conformément aux préceptes Redman que nous appliquons désormais à chacune de nos réalisations. Je me réjouis du lancement de cette opération exemplaire en étroite collaboration avec la Ville de Clichy. Nul doute que Black apportera des solutions immobilières en faveur de la reconstruction urbaine et totalement en phase avec l’avenir de l’univers du travail et des modes de vie. » commente Matthias Navarro co-fondateur et dirigeant de Redman.

Germain Aunidas, Head of Development chez AXA IM Alts commente : « BLACK est un véritable parti pris qui révèle notre vision d’une opération urbaine de grande ampleur : nous voulons développer et construire des immeubles connectés aux centres urbains et à la nature. BLACK disposera des attributs de référence qui marquent le virage pris par les villes européennes pour leur développement. Dans un contexte d’attentes accrues de la part des utilisateurs de bureaux, recouvrant la parfaite prise en compte des enjeux environnementaux et de bien-être des collaborateurs. Les critères de durabilité sont au cœur de ce projet de développement dont nous sommes fiers et qui a bénéficié, courant 2020, d’un repositionnement en bas carbone, le plaçant ainsi parmi les projets les plus ambitieux d’Ile de France. »

Ce projet est développé pour le compte du fonds Development Venture IV (DV IV), quatrième génération de fonds d’AXA IM Alts dédiés au développement, qui poursuit une logique d’appréciation du capital à long terme, en mettant en œuvre une approche de type « develop to trade » (construire pour vendre) à travers l’Europe, notamment en France, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni. BLACK compte parmi les huit projets de développement menés pour le compte du fonds DV IV. Il marque le troisième investissement dans la région du Grand Paris, et succède au développement d’Alphabet, 40 000 m2 de bureaux à Bois Colombes, et de Parallèle, un développement de 30 000 m2 de bureaux à Courbevoie.