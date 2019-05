ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A annonce l’ouverture de Liberty Plaza, un projet immobilier majeur sur une surface de plus de 12.000 m² situé dans la zone commerciale la plus fréquentée de La Rochelle, à Puilboreau. Le projet est réalisé en étroite collaboration avec l’agglomération Rochelaise et la ville de Puilboreau. L’ensemble commercial, certifié BREEAM « Very Good », bénéficie d’une facilité de stationnement avec 230 places de parking avec le seul parking sous terrain de la zone.

Forte de son patrimoine historique et urbain, La Rochelle est largement prédominante sur les secteurs administratifs et tertiaires entre l’estuaire de la Loire et l’estuaire de la Gironde, dont le dynamisme des sociétés innovantes est tourné vers l’environnement. Le projet immobilier Liberty Plaza a été initié dès 2012 par ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A . La construction, débutée en 2017 a permis de redessiner et requalifier au standard actuel l’entrée de la zone commerciale la plus fréquentée de La Rochelle. Le projet a été rendu possible suite aux diverses acquisitions successives ainsi qu’à la restructuration du bâtiment accueillant l’enseigne Saint-Maclou permettant de développer un projet d’envergure.

Liberty Plaza permet d’accueillir des enseignes très attendues à La Rochelle, telles que Zodio, Fnac, Basic-Fit et également Grand Optical. Proposant ainsi une offre commerciale complémentaire au sein d’un environnement familial et convivial, Liberty Plaza met à la portée de ses futurs clients un espace inédit à La Rochelle mêlant culture, shopping et bien-être.

Avec un design et une maitrise d’œuvre signée par le cabinet ARTÉO, au sein d’une zone de forte chalandise, l’édifice bénéficie d’une visibilité optimale. Liberty Plaza se distingue par des éléments architecturaux spécifiques : bardages bois à claire voie en pin douglas en périphérie du bâtiment et en brise soleil devant les baies vitrées, grandes structures arborescentes décoratives métalliques rétroéclairées.

« Suite à la restructuration des anciens locaux de Darty sur la zone de Puilboreau qui a permis l’implantation des enseignes Besson, Heytens, et Meubles Gautier, nous avons souhaité encourager une vision commerciale globale et audacieuse pour Liberty Plaza de manière à ce que l’expérience client soit complète et en lien avec les préoccupations environnementales, de la lumière naturelle permise par les larges vitrines jusqu’à l’habillage des façades. Nous portons depuis plusieurs années ce projet, et nous sommes convaincus que Liberty Plaza contribuera au dynamisme commercial de la ZAC de Beaulieu . Notre objectif est de donner aux Rochelais et Rochelaises une expérience dans l’air du temps, en corrélation avec les enjeux environnementaux. » explique Franck Bem, Président d’ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A.

L’accessibilité de l’ensemble commercial a été significativement facilitée par la création de nouveaux accès via la restructuration du magasin Saint-Maclou et la création d’une place en collaboration avec la CDA qui permettent une grande fluidité de déplacement au sein du site commercial.

La société de maîtrise d’œuvre ARTÉO a conduit pendant 18 mois le projet qui a été achevé le 30 Avril 2019. Liberty Plaza est édifié selon la norme de certification BREEAM « Very Good ».

La BRED Paris a assuré le financement du projet en pool avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

Dans cette opération, ARIZONA INVESTISSEMENTS S.A a été conseillé par Maître Charles-Edouard Bourget de l’étude notariale SCP Haussmann Notaires et Maître Alain Confino du cabinet d’avocats Confino.