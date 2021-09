Les 4 promoteurs Eiffage Immobilier, Icade, Kaufman & Broad et Coffim prévoient la livraison de ces commerces en pied d’immeuble au cours de l’année 2022.

Une seconde phase, en cours d’acquisition, livrable en 2024 de 2 489 m², portera l’ensemble commercial à 10 400 m².

D’une superficie de 20 hectares, LaVallée est un écoquartier innovant et ambitieux, ouvert sur la ville et l’avenir. Il relie le centre-ville de Châtenay-Malabry à la station du futur Tramway T10, dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2023, et est accessible par l’A86.

L’écoquartier comprend notamment environ 2 200 logements, 10 400 m² de commerces, 36 500 m² de bureaux ainsi que des espaces publics généreux et végétalisés.

« Notre savoir-faire dans les commerces nous rend confiant dans notre capacité à commercialiser très rapidement les 40 commerces concernés par ce projet en harmonie avec la ville et ses dirigeants. Nous avons d’ores et déjà reçu de nombreuses marques d’intérêts par des candidats locataires au cours de l’été 2021 !

Cette acquisition est emblématique de notre volonté de rendre accessible des actifs Création de Valeur au grand public et de participer à l’émergence de nouveaux quartiers de vie au profit du bien-être des occupants et utilisateurs dans des environnements agréables. » indique Michel Znaty Directeur de l’Asset Management.