Cet immeuble haussmannien de belle facture, « Passy Eiffel », est situé au cœur du 16ème arrondissement, à Passy, quartier résidentiel très recherché, notamment pour sa proximité immédiate avec la Tour Eiffel et les jardins du Trocadéro. L’opération totalise 18 appartements, du studio au 5 pièces, avec des surfaces comprises entre 26 m2 et 140 m2, avec des vues sur les toits de Paris et la Tour Eiffel pour les derniers étages.

L’attractivité structurelle du quartier et de l’immeuble s’est naturellement accompagnée d’un succès de commercialisation ; la nue-propriété a été entièrement réservée en moins de 2 mois auprès d’épargnants privés via le Groupe Crystal, des banques privées et des assureurs et d’investisseurs institutionnels.

« Nous sommes fières de l’acquisition de ce premier immeuble, que nous avons voulu emblématique de la conviction d’AGARIM : la clé d’un investissement réussi en nue-propriété résidera toujours dans la qualité de l’adresse qu’on choisit. Le choix de « Passy Eiffel » s’inscrit parfaitement dans des conditions conformes à nos exigences et à celles de notre partenaire bailleur usufruitier CDC HABITAT », indiquent Nayma Khellaf et Géraldine Chaigne, fondatrices Associées d’AGARIM.

Pour cette acquisition, AGARIM a été accompagné par l’office notarial « a contrario » (Me. Vivien Baufumé) et SAS Paris Chernoviz par l’étude notariale Herbert Brulon Bonneau Auger Mergey et de Keghel (Me. Bertrand Bonneau) et la banque CIC.