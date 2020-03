De la transparence, de la lumière et des espaces végétalisés, notamment une toiture, accessibles aux utilisateurs de l’ensemble immobilier, telles sont les grandes lignes directrices du projet d’aménagement qui concerne deux bâtiments. Ce programme mixte, dont les travaux devraient débuter en janvier 2021, prévoit le développement de 13 500 m² de bureaux et 3 360 m² de logements. 115 appartements sociaux étudiants seront ainsi créés.

Niché au cœur du 7e arrondissement, il a pour ambition d’offrir un cadre de vie et de travail particulièrement agréable pour ses locataires. À ce titre, AG2R LA MONDIALE a pour objectif d’obtenir la certification Osmoz qui reconnait la qualité de vie et le bien-être au travail. De la même façon, le Groupe est résolument engagé à développer la connectivité des bâtiments, élément fondamental de l’expérience utilisateur, reconnu par le label WiredScore. Il vise également les certifications Haute qualité environnemental (HQE) et BREEAM de niveaux élevés. L’architecture respectueuse de l’environnement, l’aménagement et les usages à venir de l’ancien siège de la Région, font de ce programme un Investissement socialement responsable.

AG2R LA MONDIALE s’est associé à Perl (spécialiste de l’investissement en nue-propriété) pour le développement des 115 logements étudiants à vocation sociale. L’ensemble du programme sera développé en collaboration avec Nexity dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière (CPI) ainsi qu’avec les agences d’architecture Data pour la partie bureaux et Gillot-Givry pour la partie logements.

« Cette acquisition est importante pour notre Groupe. Elle permet de se positionner dans un arrondissement stratégique et prestigieux de la capitale et d’y développer un ensemble immobilier innovant aux usages multiples, pensé pour ses utilisateurs. Ce projet architectural ambitieux offrira des espaces de grande qualité tout en respectant le cadre dans lequel il est situé. À travers cette opération, AG2R LA MONDIALE affirme une nouvelle fois son engagement en matière de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Elle s’inscrit dans une stratégie de diversification des actifs du Groupe avec un horizon de très long terme » souligne David Simon, membre du Comité de direction Groupe d’AG2R LA MONDIALE en charge des investissements, des finances et des risques.

Pour cette acquisition, AG2R LA MONDIALE a été conseillé par l’étude Monassier & Associés et Aliuta. La Région Île-de-France était représentée par l’étude Althémis.