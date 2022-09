AG2R LA MONDIALE, via sa foncière AGLM IMMO, a signé le 30 mai 2022 avec les promoteurs ADIM Nord-Picardie et le Groupe Duval une vente en l’état futur d’achèvement (Véfa) portant sur la construction d’un immeuble de bureaux, AGORA, situé avenue Charles Saint-Venant à Lille (59).

Conçu par les agences d’architecture RELIEF ARCHITECTURE et AVANTPROPOS, ce projet situé au pied de la gare Lille Flandres s’inscrit dans un environnement en pleine transformation qui offrira un cadre mixte qualitatif comprenant notamment des projets résidentiels, des bureaux et des commerces.

L’ensemble immobilier développera une surface totale de bureaux de 15 111 m² en R+8 et deux commerces en pied d’immeuble de 322 m². Un niveau de sous-sol proposera 135 places de parking.

L’immeuble offrira des performances environnementales de premier plan visant notamment la labellisation E+C- (Energie 2 & Carbone 1) ainsi que de nombreuses certifications environnementales (BREEAM, WELL, HQE BD).

Les travaux réalisés en groupement par Sogea Caroni (VINCI Construction) et Ramery ont débuté en juillet 2022 avec une livraison prévue pour le 3e trimestre 2025.

« La signature de plus de 15 000 m² de bureaux en plein cœur de Lille avec AG2R LA MONDIALE témoigne de l’expertise d’ADIM Nord-Picardie pour mener des opérations mixtes, complexes et d’envergure. C’est l’aboutissement d’un important travail collaboratif avec AG2R LA MONDIALE pour concevoir des nouveaux espaces de travail adaptés aux usages de demain », déclare Vincent Beaucamp, Directeur Régional ADIM Nord-Picardie.

« Nous sommes fiers de porter avec AG2R LA MONDIALE ce projet ambitieux de bureaux, porteur de mixité programmatique avec 84 logements inclusifs sociaux, 99 logements libres et des commerces en complément des 15 100 m² de bureaux. AGORA est le fruit d’un partenariat avec AG2R LA MONDIALE pour le développement d’un projet de cœur de ville vertueux », indique Bertrand Goeneau, Directeur régional Groupe Duval.

« Cette acquisition marque notre attachement à des actifs performants, très bien localisés et témoigne de notre ambition sur des marchés dynamiques en région. Par sa localisation, la qualité de ses espaces intérieurs et extérieurs et ses performances environnementales, cet immeuble répond en tous points à notre stratégie de diversification géographique. Cet investissement démontre notre expertise technique sur une opération complexe et revêt une importance toute particulière pour le Groupe puisque La Mondiale a vu le jour à Lille en 1905 » souligne David Simon, membre du Comité de direction Groupe d’AG2R LA MONDIALE en charge des investissements, des finances et des risques.

Pour la Véfa, ADIM Nord-Picardie et le Groupe Duval étaient accompagnés par l’Étude Monassier et AG2R LA MONDIALE par LAFI Management ainsi que par l’Étude MONASSIER & ASSOCIES, NOTAIRES. Les commercialisateurs étaient BNP REAL ESTATE et ARTHUR LOYD.