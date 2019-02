AG2R LA MONDIALE MATMUT, via sa foncière AGLM Immo, et Roche ont signé un bail commercial portant sur des bureaux situés dans l’Immeuble l’Angle, 4 cours de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt, d’une superficie de 11 043 m² et comprenant 232 emplacements de stationnements en sous-sol.