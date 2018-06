Pour ces refinancements, Ærium a noué plusieurs partenariats avec des banques européennes comme Natixis, Banque Populaire Rive de Paris et Banque Européenne Crédit Mutuel en France, Deutsche Bank et PBB/Deutsche Bank au Royaume-Uni, CIC et Crédit Suisse en Suisse et Nomura au Luxembourg.

Ærium poursuit activement la stratégie de valorisation de ses actifs situés dans des zones économiques à fort potentiel. « Les conditions toujours très favorables pour les financements immobiliers en Europe nous incitent à refinancer et investir dans la rénovation et le repositionnement de nos actifs pour optimiser leur performance et assurer leur pérennité », déclare Anthony Khoi, Président de Ærium France.

Au premier trimestre 2018, Ærium gère plus de 4,3 milliards d’euros d’actifs immobiliers (commerces, bureaux, hôtels et logistique), répartis sur 14 fonds et OPPCI en Europe.