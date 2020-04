Implanté dans le Sud-Ouest de la Pologne, ce parc est détenu par LOGISTIS, le Fonds d’investissement d’AEW dédié à l’immobilier logistique en Europe. Cette transaction locative, réalisée avec un acteur majeur de la grande distribution, est l’une des plus importantes en taille jamais réalisée par le Fonds en Pologne à ce jour.

La plateforme prise à bail est l’un des quatre bâtiments qui composent ce parc de 169 000m² situé en Silésie, second plus grand marché logistique polonais. Cette transaction vient conclure un projet de développement initié par AEW en 2015 avec l’acquisition en blanc d’un terrain de 400 000m². Le développement du parc et de ses infrastructures locales témoigne d’une stratégie de création de valeur immobilière durable et de long-terme.

LOGISTIS détient plus de 3,9Mn de m² logistiques prime en Europe à ce jour et affiche un taux d’occupation d’environ 95%. Depuis sa création par AEW il y a 20 ans, LOGISTIS a construit un portefeuille logistique qui comprend aujourd’hui 98 actifs répartis sur 38 sites en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, en Italie et en Espagne. Le Fonds, dont la valeur atteint environ 3,5Mds€, a constamment affiché un niveau de performance supérieur aux indices de référence du secteur, tant sur le court que sur le long terme.

Ludovic Bernini, Fund Manager de LOGISTIS chez AEW, déclare : « Cette commercialisation, l’une des plus importantes en taille jamais réalisée pour le Fonds en Pologne, permet de supporter le développement de la supply chain de notre client utilisateur. Elle témoigne tant de la qualité de l’actif que de son emplacement. Les défis auxquels nous faisons face actuellement nous rappellent l’importance de la sélection des actifs et de leur localisation, mais aussi le caractère critique et essentiel de la logistique en Europe, notamment soutenue par la très forte croissance du e-commerce. »