AEW Ciloger annonce l’acquisition, pour le compte de la SCPI Actipierre Europe, du centre commercial Arena situé dans le centre-ville de s-Hertogenbosch aux Pays-Bas, auprès d’Aberdeen Standard Investments. Cette acquisition marque le premier investissement commerce d’AEW aux Pays-Bas.

L’actif est situé à proximité du centre historique s-Hertogenbosch et développe une surface d’environ 8 200m² avec un taux d’occupation de 95%. Les locataires sont notamment Albert Hein, H&M et New Yorker, ainsi que le restaurant La Place. Par ailleurs, le centre commercial est situé au-dessus de l’un des principaux parkings du coeur de ville historique.

Frédérique Weber, Country Manager Pays-Bas chez AEW, déclare : « le centre commercial Arena, rénové en 2015, est stratégiquement situé en centre-ville et répond aux besoins des visiteurs de s-Hertogenbosch, zone à la chalandise avérée. L’actif offre un rendement attractif et un mix d’occupants solide, ainsi que des opportunités d’optimisation de la valeur grâce à une gestion proactive. Cette acquisition correspond parfaitement à la stratégie d’investissement de la SCPI Actipierre Europe. »

Actipierre Europe est une SCPI à capital variable gérée par AEW Ciloger et éligible sur des contrats d’assurance vie. La SCPI investi exclusivement en immobilier commercial en France et en zone euro.

AEW était conseillée par Brickstone et Loyens & Loeff et le vendeur Aberdeen Standard Investments était conseillée par Cushman & Wakefield et Van Doorne.