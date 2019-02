Cet immeuble prestigieux d’une surface totale de 3 163 m², offre 3 072 m² d’espace commerce et bureaux et était précédemment occupé par le grand magasin Luxus. Ce qui fait d’AEW le propriétaire, pour le compte d’Europe City Retail Fund, de l’un des sites commerciaux les plus importants et mieux positionnés de l’hypercentre de Budapest.

Le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’actif, récemment rénovés, sont occupés par la marque emblématique Berskha et la chaine de restaurants italiens Vapiano.

Le deuxième étage est vacant et sera rénové pour être commercialisés en espace bureaux et ainsi augmenter le rendement locatif. Le reste de l’immeuble est résidentiel.

L’immeuble de sept étages est situé au cœur de la zone commerciale piétonne de Budapest sur le Square Vörömsarty dont les rues adjacentes accueillent un grand nombre de marques connues, notamment Zara, Nike et Moncler, ainsi que des hôtels, des immeubles résidentiels haut-de-gamme et des bureaux.

Nikos Koulouras, Co-Head of Investments - Private Equity Funds chez AEW en Europe déclare : « C’est un des meilleurs actifs commerciaux en Hongrie. Il reflète notre stratégie d’acquisition très sélective qui, en Europe Centrale, se concentre particulièrement sur la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque. La stabilité économique de ces régions leur a permis de bénéficier d’une hausse du PIB, d’une baisse du taux de chômage et d’enregistrer de très bons résultats commerciaux, ce qui a renforcé notre décision d’élargir notre portefeuille à ces pays. »

Christina Ofschonka, Fund Manager Europe City Retail Fund chez AEW en Europe ajoute : « Nous continuons à mobiliser le vaste réseau d’AEW pour identifier des actifs primes, soutenus par des indices économiques positifs, dans les plus importantes villes européennes car nous travaillons à la construction d’un portefeuille d’actifs de qualité qui devrait créer de la valeur pour nos investisseurs. »

AEW investit en Europe Centrale depuis 1992 et gère un portefeuille de 920 mn€ (au 30 septembre 2018) dans la région. Europe City Retail Fund « Le Fonds » vise des actifs haut de gamme, à fort potentiel de rendements dans des quartiers prestigieux des capitales européennes et autres villes de premier plan.

Avec cette dernière acquisition, le Fonds détient à présent un portefeuille de 13 actifs, dans neuf villes, notamment Copenhague, Dublin, Madrid, Milan et Paris pour un volume de 520 mn€.

AEW était conseillée par Dentons et JLL et le vendeur by DLA.