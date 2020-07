Ce nouveau centre de distribution high-tech, dont la livraison est attendue fin 2020, est développé par LOGISTIS en partenariat avec Borghese Logistics, un promoteur néerlandais spécialiste en immobilier logistique. Il s’agit du troisième bâtiment construit sur le Parc, qui est situé en bordure de l’aéroport international de Schiphol, la quatrième et dernière phase étant également en cours de construction. Les deux entrepôts existants sont déjà entièrement loués à des locataires de premier ordre.

Logistics renforce ainsi sa présence au sein de GMLP, où il est déjà locataire, en portant la surface totale qu’il occupe à 33 000 m² répartis sur deux bâtiments, avec une possibilité d’extension additionnelle sur le site. LOGISTIS et Borghese ont lancé la première phase de GMLP en blanc en 2016, suite à l’acquisition d’un site stratégique de 25 ha situé au pied des pistes de l’aéroport. Le parc comprendra à terme quatre entrepôts logistiques de classe A totalisant environ 110 000 m² de surface locative.

Jason Grundy, Deputy Fund Manager de LOGISTIS, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner VCK Logistics dans la création de son nouveau hub logistique à Schiphol. GMLP est un projet phare pour LOGISTIS, et de telles signatures confortent notre stratégie de développement en blanc de parcs logistiques d’envergure, que nous mettons en œuvre aux côtés de partenaires locaux dans des emplacements primes, créant une valeur durable pour nos clients. Ce bail nous permet d’amorcer la phase finale de développement du parc et ainsi de bénéficier de la dynamique résiliente portant le secteur logistique qui, selon nous, s’est renforcée dans le contexte de la pandémie. »

LOGISTIS détient plus de 3,9 Mn de m² logistiques prime en Europe à ce jour et affiche un taux d’occupation d’environ 95 %. Depuis sa création par AEW il y a 20 ans, LOGISTIS a construit un portefeuille logistique qui comprend aujourd’hui 98 actifs répartis sur 38 sites en France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Italie et Espagne. Le Fonds, dont la valeur atteint environ 3,5 Mds€, a constamment affiché un niveau de performance supérieur aux indices de référence du secteur, tant sur le court que sur le long terme.

Dans cette transaction, LOGISTIS et Borghese étaient conseillés par l’agence Industrial Real Estate Partners.