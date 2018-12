Avec l’entrée au capital de RESYDIS de nouveaux investisseurs institutionnels français et internationaux, le Fonds est à présent doté d’environ 370mn€ de capitaux propres ce qui porte sa capacité d’investissement totale à plus de 600mn€.

Depuis son lancement en 2017, le Fonds a réalisé 15 acquisitions, principalement à Paris et en région parisienne, ce qui représente environ 50% de sa capacité d’investissement.

Grâce à un important pipeline d’opportunités d’acquisitions, les nouveaux capitaux permettront à AEW de poursuivre le déploiement de la stratégie d’investissement du Fonds et ainsi tirer profit de la dynamique positive du marché immobilier résidentiel français.

Stéphane Sebban, gérant du Fonds RESIDYS chez AEW, déclare : « Cette levée de fonds réussie, auprès notamment de nouveaux clients internationaux, reflète l’engouement des investisseurs institutionnels pour cette classe d’actifs. Avec plus de 20 ans d’expérience en investissement résidentiel en France, RESIDYS est notre premier Fonds dédié à ce secteur. Le lancement de cette stratégie d’investissement repose sur la qualité de nos travaux de recherche et d’analyse sur les grandes tendances démographiques et les opportunités offertes par le projet du Grand Paris. Notre objectif est de continuer à identifier des actifs de qualité pour accroitre le portefeuille de RESIDYS et offrir à nos clients la meilleure performance possible. »