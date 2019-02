AEW a cédé la SAS SPAZIO, société détenant un immeuble de bureaux d’environ 36.500 m² situé 562 avenue du Parc de l’Ile à Nanterre, pour le compte de trois investisseurs institutionnels.

Le SPAZIO, livré en 2008 pour accueillir les équipes d’un grand groupe du CAC40, se compose de deux bâtiments divisibles, s’articulant autour de quatre patios. L’immeuble bénéficie d’une visibilité exceptionnelle grâce à son linéaire de 165 m de façade le long de l’A86 et de prestations répondant aux derniers standards internationaux.

Grégoire Deramecourt, Head of Asset Management Offices chez AEW, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette transaction. Le travail d’asset management effectué par les équipes d’AEW sur le renouvellement des engagements du locataire et la certification de l’immeuble nous a permis d’aller au bout du travail de valorisation de l’actif. »

Olivier Caillaux, Président de LIBERTY MANAGEMENT, déclare : « Cet immeuble répond parfaitement à la stratégie que nous privilégions pour les investissements de moyen terme : flux sécurisés et immeuble évolutif aux fondamentaux indiscutables permettant à terme de s’adapter aux besoins des locataires. »

AEW a été conseillée par le département capital markets de JLL, par le cabinet Clifford Chance (juridique et fiscal), par l’étude Chevreux (notarial) et par la société Mazars (comptable).

LIBERTY MANAGEMENT, société de gestion indépendante, est intervenue en qualité d’acquéreur pour le compte de Blue Colibri Capital. La société a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (juridique et fiscal), l’étude Chevreux (notarial), la société PWC (comptable) et par Natixis Partners (financement) et financée par Société Générale et TwentyTwo Credit I, le fonds de crédit de TwentyTwo Real Estate.