AEW, un des leaders mondiaux de l’investissement immobilier, acquiert un entrepôt de 8 500 m² dédié à la logistique du dernier kilomètre dans le nord de l’Italie. Cette acquisition off-market permet au fonds core ouvert paneuropéen d’AEW, EUROCORE (« le Fonds »), de porter son volume d’investissement à 210Mns€ avec la réalisation de cinq transactions seulement 3 mois après la création du Fonds.

L’entrepôt dédié à la logistique urbaine est stratégiquement situé à la jonction des autoroutes A4 BreBeMi, permettant un accès efficace à Brescia puis Milan et Turin. Il est entièrement loué dans le cadre d’un bail de 9 ans à un leader mondial du e-commerce. Construit en 2020, l’actif répond à des critères ESG très élevés et dispose d’une certification BREEAM excellent.

EUROCORE vise à offrir des rendements stables et durables en investissant dans d’un portefeuille diversifié, composé d’actifs core de bureaux, de logistiques et résidentiels. Conforme à l’approche d’AEW, le Fonds poursuit une stratégie ESG ambitieuse et cible notamment l’acquisition d’actifs disposant de label environnementaux, d’un bilan énergétique efficace et contribuant à un urbanisme local durable et responsable. Cette dernière acquisition est en phase avec la stratégie du Fonds qui répond à une demande des utilisateurs qui évolue avec l’urbanisation croissante, les changements démographiques et l’essor des nouvelles technologies. Le portefeuille du Fonds est à ce jour largement diversifié géographiquement et par typologie et est composé d’actifs à la fois résilients et pérennes :

Logistique, Rotterdam, Pays-Bas : plateforme logistique de classe A, certifiée BREEEAM Very Good ;

Logistique, Duisburg, Allemagne : plateforme logistique de classe A qui vise la certification DNGB Gold ;

Résidence services, Vienne, Autriche : actif résidentiel neuf certifié ÖGNI Gold, comprenant 190 appartements avec services ;

Santé & Biotech, Copenhague, Danemark : actif dans le secteur de la recherche médicale et des biotechnologies situé dans la Medicon Valley ;

Logistique urbaine, Lombardie, Italie : actif construit en 2020 et dédié à la logistique du dernier kilomètre, certifié BREEAM Excellent.

Christina Ofschonka, Senior Fund Manager d’EUROCORE chez AEW, commente : « Le déploiement rapide d’un volume de capitaux significatif depuis le lancement d’EUROCORE confirme les capacités de la plateforme AEW à déployer et gérer des stratégies paneuropéennes d’envergure. Notre objectif est de construire un portefeuille diversifié composé d’actifs résilients et de grande qualité et de mener une stratégie ESG ambitieuse, tant au niveau du portefeuille que des actifs, afin de délivrer une performance durable à nos investisseurs. »

AEW est l’un des leaders de l’investissement dans des actifs immobiliers core qui représentent 74% des 70Mds€ d’actifs gérés dans le monde. En Europe, AEW gère près de 34Mds€ d’actifs, dont 28Mds€ d’actifs core. Avec plus de 400 employés répartis dans 12 sites à travers l’Europe, AEW s’appuie sur ses réseaux locaux d’experts pour sourcer des opportunités d’investissement et mettre en œuvre des stratégies de gestion d’actifs sur-mesure afin d’optimiser les rendements d’exploitation, les critères ESG et la valorisation à long terme.