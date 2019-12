AEW, pour le compte du Fonds LOGISTIS, en partenariat avec ALSEI ENTREPRISE, spécialiste de la promotion en immobilier d’entreprise, développe un site logistique de 24 000 m², STOCKESPACE Grand Quevilly situé au centre de l’agglomération de Rouen. La livraison de l’actif de classe A, qui sera certifié BREEAM Very Good©, est prévue au 3ème trimestre 2020.

STOCKESPACE Grand Quevilly, qui sera divisible par lot de 6 000 m², est implanté au sein de la zone industrielle et portuaire de l’agglomération rouennaise et bénéficie ainsi d’une localisation multimodale stratégique.

En effet, le site est proche des transports et accessible par les axes autoroutiers principaux tels que l’A13 qui dessert la région parisienne, l’A29 qui permet de rejoindre les Hauts-de-France, ainsi que l’A28 qui relie l’ouest de la France. Idéalement situé à proximité du centre de Rouen, STOCKESPACE Grand Quevilly offre ainsi aux opérateurs de la logistique du dernier kilomètre, « commerce en ligne », un accès sans détour au cœur de la ville. Le bâtiment bénéficiant d’un environnement multimodal, est idéalement situé à proximité du Grand Port Maritime de Rouen ce qui lui confère un avantage majeur avec une connexion directe au Grand Port Maritime du Havre et aux Ports de Paris (Gennevilliers et Bonneuil-surMarne).

AEW était conseillée pour cette transaction par l’étude Monnassier, le cabinet Franklin, les sociétés ECOR, Burgeap et CBRE Valuation et ALSEI ENTREPRISE par Quantum Avocats.