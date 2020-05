Il s’agit d’un immeuble haussmannien mixte élevé en R+6 qui développe une surface totale de 1 346m². L’actif dispose d’un commerce en pied d’immeuble occupé par la marque Naturalia.

Idéalement situé en face de la station de métro Oberkampf (Métro 5 et 9) et à proximité de la place de la République, l’immeuble a par ailleurs bénéficié de nombreux travaux de rénovation. Ceux-ci ont porté notamment sur la réfection de la toiture, le ravalement des façades, la rénovation des parties communes ou encore la climatisation.

RESIDYS est un Fonds qui déploie une stratégie constitué d’un portefeuille diversifié composé d’actifs résidentiels de l’ordre de 20 à 30%, des actifs en VEFA de l’ordre de 40 à 60% et des résidences services senior de l’ordre de 20 à 30%. Le Fonds vise à offrir aux investisseurs un revenu stable sur le long terme. Le Fonds est toujours en phase de croissance avec un patrimoine de plus de 500M€ et une capacité d’investissement résiduelle de l’ordre de 200 M€.

Dans cette transaction AEW était conseillée par l’Etude Allez et Me Dominique Cohen-Trumer et le vendeur par l’Etude Chone et Associés. La transaction a été réalisée par JLL Capital Markets France - Pôle Résidentiel.