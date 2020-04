Construit au 19ème siècle, cet ensemble immobilier a ensuite été restructuré aux standards actuels. Il est constitué de deux immeubles dont le premier s’étend sur neuf étages situé rue Jouffroy d’Abbans et le second situé rue de Prony s’étend sur six étages. Au total, cet ensemble développe une surface de 3 470 m² d’espaces de commerces et de bureaux. Les locaux commerciaux sont loués à Carrefour City et les surfaces de bureaux sont entièrement louées à sept locataires issus de secteurs d’activité variés.

L’actif est situé dans le QCA de Paris, dans le 17ème arrondissement, une localisation recherchée à proximité du quartier résidentiel du Parc Monceau. Il est par ailleurs, proche des stations de métro Wagram et Monceau, ainsi que de la gare RER Pereire et est de ce fait particulièrement bien connecté au reste de la capitale.

Il s’agit du premier investissement pour le compte de RVK, Fonds de pension allemand qui a confié un mandat à AEW en décembre 2019 suite à un appel d’offres très compétitif et qui déploie une stratégie d’investissement core ciblant des actifs de bureaux et de commerce en France. Le mandat dispose d’une capacité totale d’investissement de 250-300Mn€ avec un effet de levier de 40-50%.

Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Germany, chez AEW commente : "Cette acquisition est la première pour RVK et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de ce mandat qui consiste à investir dans des actifs prime à Paris. AEW a été choisie par RVK pour la force de son réseau en France et l’expertise de sa plateforme paneuropéenne. Nous continuons à analyser un pipeline d’opportunités dans l’objectif d’accroître le portefeuille de ce mandat à Paris, car nous croyons dans les perspectives à long-terme de cette ville qui est l’une des métropoles leader en Europe.”

AEW était conseillée par Prud’homme & Baum, BG2V, Elan, Burgeap et Ernst & Young. Le vendeur était conseillé par CBRE France et LPA - CGR avocats.