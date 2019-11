L’actif, situé au 75-77 rue de la République à Lyon développe une surface utile de 500m² comprenant un R+1, un rez-de-chaussée et un sous-sol.

L’actif est entièrement occupé dans le cadre d’un bail long terme par l’enseigne SNIPES, marque allemande, une des chaînes de sneakers et prêt-à-porter sportwear les plus présentes en Europe. En forte expansion depuis son arrivée sur le marché français à l’été 2018, l’enseigne totalise déjà dix boutiques en France et 230 magasins dans 9 pays européens depuis sa première boutique à Essen en 1998.

La rue de la République est la principale artère commerçante de Lyon et la 14ème rue commerçante d’Europe. Principal axe piéton de la Presqu’île, un des centres-villes les plus dynamiques de France avec ses 1 750 commerces réalisant un chiffre d’affaires de plus d’1,2 milliards d’euros, elle accueille quelques 22 millions de visiteurs par an.

Stéphane Sebban, Co-head of Funds and Separate accounts – France chez AEW, déclare : « Cette acquisition s’inscrit clairement dans la stratégie d’investissement que nous déployons pour FONDIS. Avec cette initiative, nous confirmons aussi notre confiance dans la classe d’actifs commerces, même si nous restons très sélectifs dans nos prises de décisions. »

Dans cette transaction, AEW était conseillée par l’Étude Prudhomme et Baum et le cabinet RMT. Le vendeur était conseillé par Rothschild & Co, ainsi que par les Études Thibierge et Segora notaires.