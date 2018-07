Á quelques minutes de la Place de la République, cette acquisition illustre le souhait d’AEW de se renforcer dans des localisations stratégiques émergentes de la capitale.

L’immeuble de bureaux, qui offre un important potentiel de réversion, développe une surface de 1 350 m² environ intégralement occupée par un locataire unique.

L’acquisition a été négociée sur la base d’un taux net initial légèrement supérieur à 4%.

Dans cette opération, AEW était conseillée par l’étude Prud’homme & Baum et le cabinet Gowling WLG et le vendeur par Me Florence Drouart. La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate.