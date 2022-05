L’accroissement de la demande en immobilier résidentiel et tertiaire spécialisé, notamment dû à la pandémie qui a stimulé les besoins en matière de santé des patients et des entreprises, est un constat partagé par de nombreux experts. Pour répondre à un besoin d’usage grandissant, AEW Patrimoine lance une SCPI spécialisée dans l’immobilier de santé. Explications.

Dans la lignée d’AEW Diversification Allemagne, SCPI commercialisée à la fin de l’année 2021, AEW Patrimoine complète son offre et propose à ses clients de nouvelles opportunités de diversification de leur patrimoine en lançant une SCPI dédiée à la santé, un secteur en expansion.

L’évolution de la société française, caractérisée par un accroissement et un vieillissement de la population, la pression sur l’accès aux soins, l’augmentation des dépenses de santé et la pandémie ont révélé une demande accrue en immobilier résidentiel et tertiaire spécialisé.

La santé est un secteur prioritaire pour les ménages et AEW Patrimoine a choisi de répondre à la demande forte des patients et des entreprises en développant AEW Patrimoine Santé, une SCPI investissant de manière sélective et diversifiée dans des actifs immobilier dans l’univers de la santé, notamment dans :

Des hôpitaux et des cliniques, en soutien de l’engagement des investisseurs privés à contribuer au développement des infrastructures de santé. AEW Patrimoine souhaite également construire une relation à long terme avec les opérateurs de santé dans le cadre de baux longs dans les bassins de population où l’offre médicale est en forte demande.

Des résidences séniors : un immobilier résidentiel adapté aux séniors dont l’espérance de vie se prolonge et qui leur permet d’améliorer leur autonomie.

Des bureaux occupés par des acteurs de la santé : des locaux adaptés aux acteurs de la santé, constitués d’espaces tertiaires accessibles et complémentaires avec l’activité de recherche et développement en santé. Des actifs situés dans les pôles d’excellence dans toute la France, attirant une main d’œuvre très qualifiée.

De la logistique occupée par des acteurs de la santé : AEW Patrimoine s’appuiera sur l’expertise d’AEW dans l’investissement logistique car le secteur de la santé requiert des entrepôts modernes, sécurisés et flexibles, permettant de livrer les produits médicaux de manière optimale.

“ La stratégie d’investissement d’AEW Patrimoine Santé est sélective et privilégie les baux longs, le potentiel locatif et un taux d’occupation optimal. AEW Patrimoine Santé intègre également une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG). ” explique Antoine Barbier, Directeur de la division Patrimoine d’AEW.

AEW Patrimoine Santé constituera un soutien à l’économie des régions avec des actifs sélectionnés principalement en France, dans les principales métropoles régionales et accessoirement en zone euro.

AEW Patrimoine Santé est un placement qui comporte notamment un risque en perte du capital, avec une détention recommandée de 10 ans. Le détail des risques et des frais se trouve dans la notice d’information en libre accès sur le site internet d’AEW patrimoine.