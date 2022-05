L’actif a été acquis pour le compte d’Actipierre Europe, une SCPI gérée par AEW Patrimoine, auprès de Goldman Sachs Asset Management, qui a acquis l’ancien magasin IKEA en 2017 et l’a transformé en un ensemble commercial accueillant de multiples locataires.

Alcora Plaza s’étend sur une surface de 16 400 m² récemment rénovée et divisée en quatorze unités, ainsi qu’une aire de restauration, de loisirs et de stationnement extérieur et intérieur. L’ensemble commercial est actuellement occupé à 95% avec des baux d’une durée moyenne pondérée d’environ cinq ans et est loué à un mix très diversifié d’occupants couvrant les secteurs de l’épicerie, de l’alimentaire et des boissons, de la mode, du sport et de la vente au détail, y compris Lidl, Kvik, Milbby et Taco Bell.

L’ensemble commercial est situé dans Parque Oeste, l’une des plus grandes zones commerciales d’Espagne, qui accueille plus de 30 millions de visiteurs par an. Parque Oeste bénéficie d’un emplacement de premier plan et d’excellentes liaisons avec le centre-ville de Madrid, ainsi qu’avec les banlieues ouest et sud, via le métro, le train, l’autoroute nationale A-5 et le périphérique extérieur M-50.

Conformément à l’engagement d’AEW d’améliorer les mesures de durabilité de ses investissements immobiliers commerciaux, plusieurs initiatives sont prévues, notamment l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, d’un système de gestion intégrée du bâtiment (BMS) et d’un système de récupération des eaux de pluie. En outre, AEW souhaite que l’actif, en plus de ses performances ESG actuelles, obtienne une certification de gestion de l’énergie ISO 50001 et une certification Cradle2Cradle. L’actif est déjà classé EPC A pour les émissions de CO2 et B pour la consommation d’énergie.

Antoine Barbier, Directeur d’AEW Patrimoine, commente : « Cet investissement s’inscrit dans la lignée de notre stratégie qui consiste à cibler des actifs d’avenir dans les principales villes européennes, dont Madrid. Les études effectuées par notre équipe Recherche & Stratégie montrent que le commerce prime offrira des rendements attractifs au cours des cinq prochaines années, et cette transaction représente une opportunité d’acquérir un ensemble commercial moderne très bien situé et détenant un profil de revenu solide. Nous avons également identifié une opportunité d’amélioration des performances de développement durable de l’actif grâce à l’installation de panneaux solaires sur le toit. »

Carsten Czarnetzki, Head of Spain chez AEW, ajoute : « Alcora Plaza est situé dans l’une des zones commerciales les plus attractives de Madrid, qui bénéficie d’une forte fréquentation et est occupé par un mix diversifié de locataires de qualité. Nous sommes convaincus que les actifs de commerce prime proposant une offre attractive, comme Alcora Plaza, continueront d’afficher de bonnes performances et de fournir des rendements durables aux investisseurs. »

Dans cette transaction, AEW a été conseillée par Baker McKenzie, Savills. Le vendeur a été conseillé par Cushman & Wakefield.