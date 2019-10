AEW Ciloger annonce la signature d’un nouveau bail incluant l’extension de la surface occupée par New Yorker, l’enseigne de prêt-à-porter, dans le centre commercial Arena.

L’actif situé en cœur de ville de ‘s-Hertogenbosch aux Pays-Bas et qui développe une surface totale de 8 200m² affiche à présent un taux d’occupation à 100% des surfaces commerciales.

AEW Ciloger a acquis le centre commercial Arena en début d’année pour le compte de sa SCPI Actipierre Europe.

Avec cette transaction, New Yorker, l’un des locataires principaux, porte sa surface d’occupation dans le centre commercial de 944 m² à 1 440m² dans le cadre d’un bail long.

New Yorker, qui a pris possession de la surface additionnelle mi-septembre, a lancé un programme de rénovation des espaces dans le but de renforcer le positionnement de sa marque au sein du centre commercial et proposer ainsi un univers visuel en ligne avec le nouveau concept de l’enseigne.

Frédérique Weber, Country Manager Pays-Bas chez AEW, commente : « C’est une étape clé pour le centre commercial Arena et nous sommes ravis de voir New Yorker y augmenter sa présence et qui plus est permettre à l’actif d’afficher un taux d’occupation total. De plus, ceci nous conforte dans notre décision d’avoir acquis ce centre commercial dont le mix de locataires et la localisation en plein centre-ville figuraient parmi les leviers principaux de cette transaction. Nous allons profiter de ce succès pour poursuivre notre stratégie de gestion dynamique et continuer à optimiser Arena. »

AEW Ciloger était conseillée par Brickstone Retail.