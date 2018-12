AEW Ciloger annonce l’acquisition de l’immeuble Thiers Lafayette pour le compte de l’OPCI Immo Diversification auprès de la société ATREAM pour le compte de ses clients. Cet immeuble à usage principal de bureaux est situé au cœur de Lyon Part-Dieu. Livré en 2002 par Sogelym Steiner, l’actif développe une surface de 13 800 m² sur 7 étages et est certifié HQE Exploitation.

L’immeuble est entièrement loué à quatre locataires de premier rang. Avec cette nouvelle acquisition, AEW Ciloger renforce sa présence à Lyon, en particulier dans le secteur de la Part-Dieu.

L’acquisition de cet immeuble démontre une nouvelle fois la capacité des équipes d’AEW Ciloger à sourcer les meilleures opportunités tant pour ses véhicules grand public que pour ses clients institutionnels.

Dans cette transaction, AEW Ciloger était conseillée par Clifford Chance, Étude Prud’homme & Baum, Cabinet Mazars et ATREAM par Gide, Étude Casagrande, Kramer Lievin et CBRE.

Avec un actif net de 850 M€, IMMO DIVERSIFICATION est un OPCI qui déploie une stratégie d’investissement diversifiée et sélective en immobilier d’entreprise, majoritairement bureaux et commerces, en zone Euro, et en valeurs mobilières sélectionnées dans l’univers immobilier.