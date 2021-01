L’immeuble acquis lors d’une opération off-market, est situé à Cologne-Deutz, dans un quartier tertiaire établi, particulièrement bien desservi. Livré en 2013, cet immeuble de bureaux bénéficie d’une certification de durabilité DGNB Gold. Il développe une surface de 11.500 m² et dispose de 214 emplacements de stationnement.

Il est par ailleurs, intégralement loué à 4 locataires actifs entre autre dans le secteur des TMT et de l’informatique et présentant une excellente solvabilité. L’actif bénéficie d’une durée d’engagement locatif moyen de 6 ans.

Cologne est la quatrième ville d’Allemagne et la principale agglomération de la Rhénanie du NordWestphalie. Il s’agit également de l’un des marchés de bureaux du « Big Seven » dont les fondamentaux sont solides et favorables à une croissance des loyers.

Dans cette transaction AEW Ciloger était représentée par Clifford Chance, JLL et Nova-Ambiente et le vendeur CONREN Land AG par Freshfield Bruckhaus Dellinger.