L’immeuble Welcome Inside (Montreuil WII) développe une surface de 4 565m² et 92 places de parking et de vélos. Après une restructuration lourde, l’actif est aujourd’hui labélisé HQE Exceptionnel, Breeam Very Good et BBC Effinergie. Livré à l’été 2019, l’actif est intégralement loué à deux locataires Apria S.A. (Réunion de sociétés d’assurances) et à Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) avec des baux fermes de neuf ans.

L’actif bénéficie d’espaces de travail et d’échanges particulièrement lumineux et se situe dans une zone tertiaire très dynamique de l’Ile-de-France. Sa desserte en matière de transport est idéale avec un accès direct à l’A86 et l’A3, le métro (lignes 9 et 1), le tramway (3b) et de nombreuses lignes de bus.

Dans cette transaction AEW Ciloger était représentée par l’étude notariale Prud’homme & Baum, BG2V Avocats et le conseil immobilier ARP et Foncière ATLAND était représenté par l’étude notariale Cheuvreux et le cabinet Ockham Avocats.