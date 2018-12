L’actif bénéficie d’une localisation idéale au centre de la station de ski, au pied des pistes et des remontées mécaniques. Il développe une capacité d’hébergement de plus de 200 chambres et est entièrement loué à Mer Montagne Vacances (MMV) dans le cadre d’un bail long terme (durée ferme résiduelle de 11 ans).

La station de Val Thorens est la plus haute d’Europe et le point culminant du domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde avec plus de 600 km de pistes.

Franceurope Immo, est un OPCI grand public géré par AEW Ciloger, dont le patrimoine diversifié est composé essentiellement d’actifs immobiliers en France et en Europe.