Cette tour de bureaux emblématique de la Défense, qui développe une surface d’environ 23 000m², répartis sur 22 étages, est entièrement louée à 4 locataires de renom. Située 4-6 avenue d’Alsace à Courbevoie, et directement reliée au cœur de la Défense, le plus grand quartier d’affaires d’Europe accueillant plus de 1500 sièges sociaux, cette tour, construite en 1998 et rénovée en 2012 répond aux derniers standards internationaux et bénéficie des certifications environnementales HQE Bâtiment Tertiaire en Exploitation “Exceptionnel” et BREEAM in-Use “VeryGood”.

Par ailleurs, l’immeuble offre de nombreux équipements et services de type “business center” et espaces communs de vie (RIE, terrasses privatives, conciergerie, espaces polyvalents permettant des activités de fitness, loisirs et espaces de réunions informels).

Isabelle Rossignol, Directeur général délégué d’AEW Ciloger déclare : « cette acquisition montre la capacité des équipes d’AEW Ciloger à conjuguer leurs expertises et mettre en œuvre les synergies permettant à nos fonds Grand Public d’acquérir des actifs de premier plan, réservés aux acteurs majeurs de l’investissement ».

AEW Ciloger était conseillée lors de cette transaction par l’étude Prud’homme & Baum et Clifford Chance. Le vendeur, INVESCO Real Estate, était conseillé par l’étude Wargny Katz et Linklaters.