AEW Ciloger annonce l’acquisition de l’immeuble de bureaux « Helios » 25 avenue Carnot à Massy, auprès d’Amundi Immobilier. L’actif, livré en 2015, développe une surface d’environ 16.000 m² et 408 places de parkings. Il bénéficie des certifications BREEAM Very Good, HQE Exceptionnel et RT 2012.

AEW Ciloger a acquis l’immeuble en indivision pour le compte de plusieurs fonds grand-public : l’OPCI IMMO DIVERSIFICATION, la SCPI ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION, la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE et la SCPI PIERRE PLUS.

L’actif « Helios » est intégralement loué à 4 locataires avec une durée d’engagement ferme moyenne de 4,4 années. Le locataire principal, Ericsson France est profondément ancré à Massy, son siège y étant implanté depuis 28 ans.

Localisé au cœur du quartier Atlantis à Massy et face à la gare Massy-Palaiseau/Massy TGV, l’actif bénéficie d’une desserte exceptionnelle : TGV, RER B & C et 29 lignes de bus accessibles à pied. La gare permet un accès TGV à l’ensemble de la France, Massy TGV étant l’unique point de jonction entre les lignes TGV Atlantique, Nord et Sud-Est. La localisation bénéficiera en outre de la future ligne de métro 18 qui connectera l’immeuble à l’aéroport de Paris-Orly, ainsi que de la future ligne de Tram VersaillesMassy-Evry. Pôle tertiaire établi, la ville de Massy continue de croître rapidement, et accueille des ensembles de bureaux loués à de nombreux groupes internationaux.

Dans cette transaction, AEW Ciloger était conseillée par l’étude Prud’homme & Baum et le cabinet Squire, Patton, Boggs et Amundi Immobilier était conseillé par Catella Property, BNP Paribas Real Estate et par l’étude Oudot et Associés.