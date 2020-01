L’actif est en cours de restructuration pour une livraison prévue au T3 2021 et il vise les certifications BREEAM Good, HQE Rénovation et Effinergie.

A l’issue du plan de repositionnement, l’actif disposera d’une surface utile d’environ 2 300 m² de bureaux en R+3 sur 2 niveaux de sous-sol et comprendra des plateaux en premier jour d’environ 400 m² organisés autour d’un patio intérieur et d’une verrière.

Cet immeuble datant de 1887 était l’ancien Hôtel des Petits Frères des Pauvres. Il dispose d’une façade en angle et bénéficie d’une localisation stratégique dans un secteur plébiscité par les acteurs de la nouvelle économie. Il est par ailleurs idéalement situé, entre République et Bastille et desservi par quatre lignes de métro (lignes 9,3, 5 et 2).

L’immeuble est pré-loué à 100% au locataire IWG, dans le cadre d’un BEFA pour une durée de 9 ans ferme qui prendra effet à la livraison de l’immeuble. IWG est un pionner des centres d’affaires dont la filiale Regus est le 1 er fournisseur mondial d’espaces de travail avec 3 400 implantations dans le monde. Dans cette transaction AEW Ciloger était conseillée par PRUDHOMME&BAUM et le vendeur était représenté par Maître Maurin notaire à Toulouse.