Les espaces sont situés en plein cœur du complexe commercial Bonaire à l’ouest de Valence, à 12 km du centre de la ville et à 2 km de l’aéroport.

Les locaux se trouvent au rez-de-chaussée du centre commercial qui affiche un taux d’occupation de 100% et sont occupés par l’enseigne Maison du Monde et le restaurant El Reino Asador.

Disposant d’une excellente exposition en façade au nord de l’entrée principale du centre commercial et adjacents à Leroy Merlin, les espaces sont également visibles de l’autoroute A3 qui relie Valence à Madrid mais aussi au centre-ville de Valence.

Le complexe Bonaire, certifié 5 étoiles BREEAM, est le plus gros de la région de Valence - 3e ville et port les plus importants en Espagne et soutenue par une économie dynamique - et offre de multiples enseignes et services dont un centre commercial comprenant 169 marques, 3 hôtels, un retail park avec 11 enseignes, plus de 6000 places de parking, un hypermarché Auchan, des restaurants, un cinéma ou encore un outlet park.

Dans cette transaction, AEW Ciloger était conseillée par Baker Mackenzie et BNP Paribas Real Estate.

La SCPI ACTIPIERRE EUROPE détient un actif net de 869Mn€ et déploie une stratégie d’investissement dans l’immobilier de commerces diversifié en matière de formats (pied d’immeuble, galerie commerciale, retail park, …) et sur le plan géographique essentiellement en France et dans la zone Euro (Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Belgique).