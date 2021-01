L’acquisition porte sur 47 logements et 66 parkings répartis sur trois programmes situés respectivement 6 rue Paul Héroult à Rueil Malmaison (92), rue Pablo Picasso à Saint-Ouen (93) et 53 rue de Vilgénis à Massy (91). Les livraisons sont prévues en 2021 pour le programme de Massy, et en 2023 pour les programmes de Saint-Ouen et Rueil Malmaison.

Les trois projets disposent d’excellents emplacements, à proximité du RER A et des commerces pour le bâtiment de Rueil-Malmaison, dans l’écoquartier des Docks et à 400m du métro ligne 14 pour le bâtiment de Saint-Ouen, et à proximité des transports (RER B et C, future ligne 18, Tram T12) et des commerces pour le bâtiment Massy.

La SCPI AEW Ciloger HABITAT 6, ouverte à la souscription jusqu’au 31 décembre 2020, est une SCPI de logements qui permet aux particuliers de diversifier leur épargne et de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu grâce au dispositif « Pinel » en faveur de l’investissement locatif dans l’immobilier neuf. Elle est conçue pour s’inscrire sur le long terme et investit dans l’immobilier durable, en région parisienne et dans les grandes métropoles.

Dans cette transaction AEW Ciloger était représentée par Catella et l’Etude notariale Allez & Associés. Emerige était également représentée par Catella pour la partie commerciale ainsi que l’étude Victoire & Associés pour Massy, l’Etude Rive Gauche Notaires pour Rueil Malmaison et l’étude Chevreux pour Saint Ouen.