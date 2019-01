Un immeuble prestigieux bénéficiant d’une excellente situation dans la rue Réaumur…

Construit en 1898 et dessiné par l’architecte Ernerst Pergod, cet immeuble à vocation industrielle et commerciale, qui accueillait initialement un atelier de typo gravure, est composé de trois étages en pierre de taille surmontés d’une verrière à structure métallique dont le dessin et la structure seraient attribués à l’atelier Eiffel.

L’immeuble bénéficie d’une situation exceptionnelle sur la rue Réaumur, à proximité d’emplacements commerciaux stratégiques comme Le Marais ou les Halles.

Une restructuration complète…

Cet immeuble, à l’usage de bureaux et de commerces, fera l’objet d’une lourde restructuration. Les verrières, véritables joyaux de cet immeuble, bénéficieront d’une importante rénovation dans le but d’optimiser leurs caractéristiques techniques, thermiques et esthétiques.

La commercialisation se déroulera parallèlement à l’exécution des travaux afin de cibler un monolocataire, qui pourra si nécessaire bénéficier d’un immeuble « clé-en-main ».

Le projet représente un investissement total d’environ 14 millions d’€.

« Cette acquisition prouve une nouvelle fois la capacité d’ÆRIUM France à se positionner et acquérir des actifs prime de grande qualité au fort potentiel de création de valeur. En 2019, nous allons poursuivre activement cette stratégie de développement en identifiant des opportunités d’investissement dans le respect des objectifs fixés avec nos investisseurs institutionnels et privés », déclare Anthony Khoi, Président d’ÆRIUM France.

Dans cette transaction, ÆRIUM a été conseillée par Opportunités Finance et Immobilier, l’étude notariale Victoires Notaires Associés (Maitre Herbert) et le cabinet d’avocat Franklin.

Le financement a été réalisé par la Banque populaire Rives de Paris.